Landes-FDP trifft sich zum Parteitag in Ulrichshusen Stand: 27.03.2021 09:30 Uhr Die Freien Demokraten wählen heute in Ulrichshusen bei Waren ihre Kandidiaten für die Wahlen zum Bundes- und Landtag. Die FDP will ihre beiden bekanntesten Gesichter auf die jeweils ersten Listenplätze wählen.

Die FDP Mecklenburg-Vorpommern stellt in Ulrichshusen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ihre Kandidatenlisten für die Landtags- und die Bundestagswahl am 26. September auf. Hagen Reinhold aus Barth, der einzige FDP Mann aus Mecklenburg-Vorpommern der schon ein Bundestagsmandat hat, soll die Liste der mindestens zehn Bewerber für die Bundestagswahl anführen. Rund drei mal so viele Kandidaten will die FDP für den Landtag aufstellen.

Partei peilt Wiedereinzug in Landtag an

Als Nummer eins kandidiert der Landesvorsitzende René Domke aus Wismar. Die Freien Demokraten streben ihren Wiedereinzug in den Landtag an. Das gelang ihnen bisher nach 1990 nur 2006 noch einmal, als sie sieben Sitze gewannen und mit 9,6 Prozent ihr bisher bestes Wahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern erreichten.

Erwartet werden in Ulrichshusen rund 100 Delegierte, die nach einem vom Gesundheitsamt bestätigten Hygienekonzept tagen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 27.03.2021 | 09:00 Uhr