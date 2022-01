Landes-CDU unterstützt Parteiausschluss von Max Otte Stand: 26.01.2022 12:00 Uhr Das ging schnell: Der CDU-Bundesvorstand will den Chef der erzkonservativen Werte-Union, Max Otte, aus der Partei werfen. Der Grund: Das CDU-Mitglied Otte hat sich von der rechtspopulistischen AfD als Kandidat für die Wahl zum Bundespräsidenten aufstellen lassen. Parteischädigendes Verhalten sei das, meint auch die CDU-Spitze in Mecklenburg-Vorpommern.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Klare Kante gegen rechts - das ist das Signal, dass auch die Landes-CDU ausgibt. Der amtierende Landesvorsitzende Eckhart Rehberg findet den Parteiausschluss richtig. Max Otte habe sich von der AfD aufstellen lassen, einer Partei, "die vom Verfassungsschutz beobachtet wird und in Teilen rechtsextrem ist". Dieser Schritt sei " völlig inakzeptabel." Es gebe keine gemeinsamen Werte von CDU und AfD. Rehberg meint auch deshalb: "Herr Otte gehört nicht in die CDU, er sollte von sich aus die Partei verlassen."

Konsequenzen ziehen andere

Otte selbst sieht dafür offenbar keinen Anlass. Konsequenzen haben derweil andere gezogen. Der Vorsitzende des konservativen Kreises der Landes-CDU, Sachsa Ott, ist aus der Werte-Union ausgetreten - wegen Otte. Er habe zwar ein ähnlichen Namen, meint Ott mit Blick auf Otte, "mich verbindet mit ihm aber so gut wie nichts", sagt er im NDR Interview. Die CDU lasse sich nicht spalten, sie müsse sich jetzt hinter dem neuen Vorsitzenden Friedrich Merz versammeln. Eine Bewerbung für ein Amt auf dem Ticket einer anderen Partei sei laut CDU-Satzung parteischädigendes Verhalten, erklärt Ott.

Liskow für Ausschluss-Verfahren

So sieht das auch der Chef der Landtags-CDU, Franz-Robert Liskow, der sich im März um das Amt das Landesvorsitzenden bewirbt. Er stehe "zu 100 Prozent" hinter dem Parteiausschluss-Verfahren. Otte habe in der CDU nichts zu suchen. Die Union habe sich immer klar abgegrenzt von der AfD, es gebe keine Zusammenarbeit. "Und dabei wird es auch in Zukunft bleiben," so Liskow.

Kein Einsatz für Verbleib Ottes

Auch der Rostocker CDU-Chef Daniel Peters steht zum Rauswurf Ottes. "Die Brandmauer steht." Und das gelte auch für die Landes-CDU und die Landtagsfraktion. Ihm jedenfalls, meint Liskow, sei in der Landes-CDU niemand bekannt, der sich für den Verbleib von Otte einsetze.

