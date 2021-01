Stand: 20.01.2021 15:45 Uhr Land zahlt Hochschulen in MV bis 2025 zwei Milliarden Euro

Die Hochschulen und das Land Mecklenburg-Vorpommern haben sich auf gemeinsame Schwerpunkte bei Forschung und Lehre in den kommenden fünf Jahren geeinigt. Mit diesen "Zielvereinbarungen" steht die finanzielle Förderung der Hochschulen fest. Das Land stellt ihnen bis 2025 insgesamt zwei Milliarden Euro zur Verfügung. In Greifswald wurde ein zusätzlicher Studiengang für Grundschul-Pädagogen eingerichtet. Die Uni Rostock bietet neue Hochschul-Ausbildungen für Hebammen und in der Intensivpflege an. Auch in Greifswald und Neubrandenburg wurden weitere Pflege-Studiengänge eingerichtet. | 20.01.2021 15:45