Land will Züge im MV-Design auf die Schiene bringen Stand: 01.07.2021 10:25 Uhr Die Züge aus Mecklenburg-Vorpommern sind möglicherweise bald im Rapsfeld- und Küsten-Look unterwegs. Das Land will der Eisenbahn ein neues und landestypisches Aussehen verpassen.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) will die Züge im Nahverkehr des Landes künftig in einem einheitlichen Landes-Design über die Gleise rollen lassen. Den Auftrag dafür hat jetzt die landeseigene Verkehrsgesellschaft ausgeschrieben. Ausgenommen, so heißt es in der Ausschreibung ausdrücklich, sind der Rasende Roland auf Rügen und die Mecklenburgische Bäderbahn, der Molli. Es geht nicht nur um das äußere Erscheinungsbild, auch im Zuginneren sollen die Abteile wiedererkennbar und einheitlich aufgebaut sein. In der 1. Klasse soll sich das Design an ICE-Züge anlehnen. Mecklenburg-Vorpommern folgt damit dem Beispiel Baden-Württembergs. Dort sind die Züge seit 2017 "als Botschafter einer neuen Mobilität" im Einsatz.

MV-Design ersetzt Unternehmensgestaltung

Mit den Designwünschen aus dem Ministerium würden die Vorgaben in Sachen Farbe, Gestaltung und Materialien der Unternehmen wie Deutsche Bahn oder ODEG keine Rolle mehr spielen. Mit der Umgestaltung der bisherigen Züge gäbe es dann ein einheitliches "MV-Aussehen". Die konkrete Gestaltung der "landeseinheitlichen soll eng mit der Staatskanzlei erfolgen.

Kostenrahmen unklar

Bis spätestens Ende nächsten Jahres soll das Konzept stehen - einschließlich der "internen finalen Präsentation für Entscheider" - also Staatskanzlei und Verkehrsministerium. Welche Summe für das Neudesign vorgesehen sind, ist offen. Eine Anfrage ließ das Ministerium unbeantwortet. Möglicherweise wird das Vorgaben auch aus dem schuldenfinanzierten "MV-Schutzfonds" finanziert - mit dem Geld bezahlt das Land bereits Investitionen in die Digitalisierung oder die Verwaltung.

Kritik der Linken: Lieber Service und Technik verbessern

Die Linke kritisierte das Vorhaben: Statt viel Geld in Aussehen und Kosmetik zu stecken, sollte der Service verbessert werden: Mehr Züge müssten auf die Schiene, gleichzeitig sollten Strecken wie die Südbahn wiederbelebt werden, so die Verkehrsexpertin Mignon Schwenke. Es sei außerdem kaum anzunehmen, dass private Eisenbahnunternehmen mit Landesdesign statt mit ihrem Firmenlogo Werbung machen wollen, denn Züge würden auch in anderen Bundesländern eingesetzt. Wichtiger als Designfragen - so die Linke- sei außerdem ein durchgehendes WLAN auf allen Verbindungen.

