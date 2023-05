Stand: 01.05.2023 10:50 Uhr Land will Zahlungsfähigkeit von Wohnungsunternehmen sichern

Mecklenburg-Vorpommern will die Zahlungsfähigkeit von Wohnungsunternehmen gegen hohe Energiekostenabschläge sichern. Das Land stellt dazu fünf Millionen Euro bereit. Die Unternehmen müssten den Energieversorgern höhere Abschläge zahlen, könnten ihren Mietern diese aber erst im kommenden Jahr mit der Nebenkostenabrechnung weiterreichen, teilte das Bauministerium am Montag mit. Das könne einzelne Wohnungsunternehmen oder -genossenschaften in wirtschaftliche Schieflagen bringen. Die Summe diene zur Absicherung eines entsprechenden Bundesprogramms. Laut Landesbauminister Christian Pegel (SPD) sind solche Fälle im Land bisher aber nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 01.05.2023 | 13:00 Uhr