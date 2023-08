Land will Bürgermeistern mehr Geld zahlen Stand: 22.08.2023 05:06 Uhr Viele hauptamtliche Bürgermeister in Mecklenburg-Vorpommern sollen künftig mehr Geld bekommen. Innenminister Christian Pegel (SPD) plant nach Informationen des NDR eine deutlich höhere Besoldung für Verwaltungschefs in kleineren und mittleren Städten.

Ende vergangenen Jahres haben die Landräte in Mecklenburg-Vorpommern mehr bekommen, jetzt sind die Verwaltungschefs in den Städten mit bis zu 40.000 Einwohner an der Reihe. Sie steigen in die nächsthöhere Besoldungsstufe auf. Ein Beispiel: Bürgermeister in Städten wie Waren oder Neustrelitz wurden bisher nach der Besoldungsgruppe B 3 bezahlt - künftig ist es die B 4. Das macht im Grundgehalt rund 500 Euro mehr im Monat aus.

Neue Besoldungsverordnung im Kabinett

Das Kabinett will den Entwurf für eine neue sogenannte Kommunalbesoldungslandesverordnung heute auf den Weg bringen. Finanzminister Heiko Geue (SPD) sieht die Pläne offenbar skeptisch - der Finanzstreit soll im Zuge der Anhörung der Verbände ausgeräumt werden. Ausgenommen von den Gehaltssteigerungen sind die Verwaltungschefs in den größeren Städten - wie Neubrandenburg oder Stralsund, Schwerin und Rostock. Sie verbleiben in ihren bisherigen Besoldungsstufen.

Auch Ehrenamtliche sollen mehr bekommen

Deutlich mehr soll es dagegen für ehrenamtliche Bürgermeister in Mecklenburg-Vorpommern geben. Nach NDR Informationen plant Innenminister Pegel, ihre Aufwandsentschädigung um rund 20 Prozent zu erhöhen. Auch mit diesem Vorschlag beschäftigt sich heute das Kabinett. Weil die Dorf-Bürgermeister immer mehr Arbeit und Zeit in ihre Aufgabe stecken müssten, sei eine Erhöhung nötig, heißt es in dem Entwurf für eine neue "Entschädigungsverordnung". Dörfern zwischen 500 und 1000 Einwohnern beispielsweise ist eine Steigerung um 200 Euro auf 1.200 Euro im Monat geplant. Die neue Sätze sollen nach der Kommunalwahl im Juni 2024 gelten.

