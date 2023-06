Land sperrt sich gegen Tarifvertrag am HTM Peenemünde Stand: 30.06.2023 06:17 Uhr Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) wird die Dauerbaustelle nicht los. Am landeseigenen Historisch-Technischen Museum (HTM) in Peenemünde auf Usedom schwelt der Konflikt um mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen weiter. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi pocht auf den Abschluss eines Tarifvertrags.

Was dem einen recht ist, sollte dem anderen billig sein, meint Verdi und verweist auf die Praxis: Für die Ministerien oder die Landesbehörden gilt der Tarifvertrag im Öffentlichen Dienst. In dem Landesbetrieb HTM in Peenemünde soll es diesen Vertrag aber weiter nicht geben. Ministerin Martin hat für die knapp 30 Beschäftigten ab September zwar eine "tarifgerechte Bezahlung" wie im öffentlichen Dienst angekündigt. Mit dem Schritt soll eine lange beklagte bis zu 30 prozentige Lohnlücke gefüllt werden. Der Abschluss eines Tarifvertrages für das HTM sei jedoch "nicht erforderlich", teilte das Ministerium auf Anfrage mit.

Weitere Informationen Bundeswehr testet neues Raumgleiter-Modell in Peenemünde Wo die Nazis einst ihre "V"-Waffen entwickelten, hat die Bundeswehr Testflüge mit einem Raumgleiter-Modell durchgeführt. mehr

Gewerkschaft spricht von Bezahlung nach "Gutsherrenart"

Die Gewerkschaft Verdi sieht das anders. In ihren Augen schleicht sich Martin aus der Verantwortung. Denn nur ein wirksamer Tarifvertrag regele die Beschäftigungsverhältnisse komplett - wie beispielsweise Urlaubstage oder Feiertagszuschläge. Alles andere sei eine Bezahlung nach "Gutsherrenart". Gerade im Osten des Landes gehe es um ein Zeichen. Verdi appelliert an das Land, in Verhandlungen über einen Tarifvertrag einzusteigen. Man werde jetzt mit den Mitgliedern in Peenemünde beraten, so ein Verdi-Sprecher.

Ministerpräsidentin Schwesig wirbt für mehr "Tariflohn"

Chefin des Aufsichtsrats beim HTM ist Susanne Bowen (SPD). Sie ist Staatssekretär in Martins Ministerium. Die Ausgangslage erscheint nicht einfach: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte sich erst jüngst für mehr Tarifverträge stark gemacht. Zum 1. Mai sagte die Regierungschefin: "Wer Fachkräfte halten will, muss sie ordentlich bezahlen und gute Arbeitsbedingungen bieten." Ausdrücklich warb sie für mehr "Tariflohn". Und dazu seien Verträge nötig, meint Verdi. Das Vorgehen der Gewerkschaft wird bei führenden Sozialdemokraten inzwischen als undankbar empfunden. Es gibt SPD-Landespolitiker, die verbitten sich hinter vorgehaltener Hand die Kritik der Arbeitnehmervertreter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 30.06.2023 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtag Mecklenburg-Vorpommern Bildung