Land schickt mobile Impfteams aufs Dorffest Stand: 27.07.2021 17:41 Uhr Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns möchte sich bei den Corona-Impfungen in der nächsten Zeit auf die Altersgruppe ab 16 Jahren fokussieren.

Um mehr Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Corona-Impfung anbieten zu können, will die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns mobile Impfteams zu Dorffesten und anderen "nächtlichen Kulturveranstaltungen" schicken. Das kündigte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag an. Glawe betonte erneut, es werde jedoch keinen Impfzwang geben.

Corona-Impfstoff ab zwölf Jahren zugelassen

Für Jugendliche ab zwölf Jahren gibt es zugelassenen Impfstoff. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat für Deutschland bislang aber keine Empfehlung ausgesprochen, alle Jugendlichen zu impfen. Bisher empfiehlt die Stiko die Impfung nur für Kinder und Jugendliche mit Vorerkrankungen. Doch angesichts der steigenden Infektionszahlen und der raschen Ausbreitung der Delta-Variante drängen Politiker auf eine Erweiterung der Empfehlung.

Dritte Impfungen starten im Oktober

Im Oktober sollen in Mecklenburg-Vorpommern zudem die ersten Auffrischungsimpfungen verabreicht werden. Als erstes seien bei diesen dritten Impfungen unter anderem Mitarbeiter und Bewohner von Pflegeheimen an der Reihe. Glawe geht davon aus, dass die Nachfrage nach Impfungen im Herbst wieder steigt. Dafür würden weiterhin Impfzentren gebraucht. Auch wenn der Bund die Finanzierung der Zentren zurückfahre, werde das Land mindestens ein Zentrum pro Kreis beziehungsweise kreisfreier Stadt weiterhin betreiben.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 27.07.2021 | 18:00 Uhr