Stand: 03.12.2021 19:47 Uhr Land prüft Aufhebung der Testpflicht nach Auffrischungsimpfung

Mecklenburg-Vorpommern prüft die Aufhebung der Corona-Testpflicht nach einer Auffrischungsimpfung. Dabei hoffe Gesundheitsministerin Drese auf eine bundesweite Lösung. Sie wolle das Thema bei der Gesundheitsministerkonferenz am Montag ansprechen. In Niedersachsen entfällt an diesem Wochenende die Testpflicht bei 2G-Plus für Menschen, die bereits ihre Booster-Impfung erhalten haben. Hintergrund seien Engpässe beim Testen. | 03.12.2021 19:50