Stand: 21.12.2022 16:03 Uhr Land fördert Moorschutzprojekt bei Malchin mit knapp 1,8 Millionen

Die Wiedervernässung einst trockengelegter Moore ist nach den Worten von Umweltminister Till Backhaus (SPD) ein entscheidender Beitrag zum Klimaschutz. "Als moorreiches Bundesland hat Mecklenburg-Vorpommern eine besondere Verantwortung für einen ambitionierten Moorschutz", betonte er am Mittwoch in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte). In der Biergraben-Niederung am Rande der Kleinstadt soll auf einer Fläche von 134 Hektar der Wasserstand wieder angehoben und damit die Freisetzung des klimaschädlichen Gases CO2 verringert werden. Das von der Stadt initiierte Projekt wird Backhaus zufolge vom Land mit 1,77 Millionen Euro aus dem EU-Fonds für Landwirtschaft gefördert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.12.2022 | 17:00 Uhr