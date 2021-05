Stand: 14.05.2021 19:38 Uhr Land finanziert Kühltruhen für erlegte Wildschweine

Die Landesregierung subventioniert Jägern in Mecklenburg-Vorpommern künftig den Kauf von Kühlgeräten, in der erlegte Wildschweine aufbewahrt werden können, mit bis zu 1.200 Euro. Das teilte das Landwirtschaftsministerium mit. Hintergrund ist die Angst vor der Afrikanischen Schweinepest (ASP). Um zu verhindern, dass ASP nach Mecklenburg-Vorpommern eingeschleppt wird, müsse der Wildschweinbestand verringert werden, heißt es. Die Kühlmöglichkeiten für erlegtes Wild soll es Jägern, erleichtern, häufiger auf die Pirsch zu gehen. Auch die "Pürzelprämie" in Höhe von 50 Euro pro Wildschwein wird weiterhin gezahlt. | 14.05.2021 19:40