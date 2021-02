Land finanziert Corona-Tests für Lehrerinnen und Lehrer Stand: 24.02.2021 06:05 Uhr An den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern soll es mehr Corona-Tests geben. Das hat das Bildungsministerium mitgeteilt.

Die Beschäftigten an den Grundschulen in Mecklenburg-Vorpommern können im März wöchentlich einen Antigen-Schnelltest in Anspruch nehmen. Das Angebot gilt vom 1. bis zum 26. März für Lehrkräfte an öffentlichen und privaten Grundschulen. Laut Bildungsministerium sollen die Tests in den Schulen durch Hilfsorganisationen vorgenommen werden. Dafür kommen zum Beispiel der Arbeiter-Samariter-Bund, das Deutsche Rote Kreuz, die Malteser und die Johanniter-Unfallhilfe in Frage.

Wöchentliche PCR-Tests beim Hausarzt

Außerdem wird das Angebot für Präventivtests erweitert. Lehrer und Mitarbeiter aller Schularten können bis Ende März wöchentlich einen PCR-Test bekommen. Bisher war dies nur aller 14 Tage möglich. Diese Tests müssen die Beschäftigten der Schulen bei ihrem Hausarzt oder einem HNO-Arzt machen lassen. Die Kosten trägt das Land. Das Bildungsministerium kündigte ebenfalls an, in Kürze Corona-Selbsttests an allen Schulen anbieten zu wollen. Ein genauer Zeitpunkt dafür wurde nicht genannt. Das Sozialministerium teilte mit, dass in Kürze auch Schnell-Selbsttests für die Kitas und Kindertagespflegestellen zur Verfügung stehen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte habe die ersten Sonderzulassungen von Antigen-Tests zur Eigenanwendung durch Laien erteilt. Außerden soll den Beschäftigten der Kitas noch im März eine Corona-Impfung angeboten werden.

