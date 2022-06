Land MV benennt erstmals Tourismusbeauftragten Stand: 14.06.2022 11:05 Uhr Die rot-rote Landesregierung hat sich auf die Besetzung des Tourismusbeauftragten geeinigt. Die Aufgabe soll nach Informationen des NDR der bisherige Geschäftsführer des Tourismusverbandes, Tobias Woitendorf, übernehmen.

Auf den Posten des Tourismusbeauftragten haben sich SPD und Linke in ihrem Koalitionsvertrag verständigt. Seine Aufgabe ist im Punkt 85 festgeschrieben. Der Beauftragte soll demnach "den Tourismus stärken, ihn gemeinsam mit der Branche und ihren Verbänden konzeptionell weiterentwickeln und seine Akzeptanz zu fördern." Der gebürtige Schweriner Woitendorf gilt als ausgewiesener Branchenexperte. "Es gibt keinen besseren für den Job", heißt es aus dem Vorstand des Tourismusverbandes.

Woitendorf setzt auf Qualität und Service

Einzelheiten wollen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (beide SPD) am frühen Nachmittag bei der Kabinetts-Pressekonferenz in Sellin auf Rügen mitteilen. Offenbar ist geplant, die Stellung des Tourismus auch innerhalb der Landesregierung zu stärken. Woitendorf arbeitet seit 2007 im Tourismusverband, der zum größten Teil aus dem Landeshaushalt finanziert wird. Seit 2018 ist er Geschäftsführer. In der Vergangenheit hat er sich dafür ausgesprochen, den Tourismus als einer der wichtigsten Branchen im Land behutsam zu entwickeln und mehr auf Qualität und Service zu setzen. Mecklenburg-Vorpommern müsse sich im Wettbewerb mit anderen Urlaubszielen behaupten.

Kritik an Personalie: Branche nicht eingebunden

Woitendorfs neue Doppelfunktion löst auch Kritik aus. Als Geschäftsführer des Tourismusverbandes sei er vor allem Vertreter der Branche, heißt es aus einzelnen Verbänden. Als Tourismusbeauftragter der Landesregierung müsse er politische Interessen im Blick haben, das gefährde seine Unabhängigkeit. Kritisch wird gesehen, dass Wirtschaftsminister Meyer die Branche bei der Personalie nicht eingebunden hat. "Woitendorf ist uns vorgesetzt worden, ohne vorherige Absprache", sagte eine Vertreter.

Wohl auch wichtige Rolle in Zukunftsagentur

Woitendorf bleibt in neuer Funktion Geschäftsführer des Tourismusverbandes. Der 46-Jährige bekommt allerdings Unterstützung: Eine weitere Führungskraft soll ihn in der Geschäftsführung unterstützen. Für seinen Beauftragten-Posten erhält er eine Zulage. Offenbar ist auch vorgesehen, dass Woitendorf eine wichtige Rolle in der geplantem Zukunftsagentur des Landes übernimmt - die soll sich auch um Ansiedlungen von Unternehmen kümmern. Woitendorf gilt als Multi-Funktionär: Er ist unter anderem Präsident des Handballvereins Empor Rostock und er ist Mitglied im Digitalbeirat des Landes.

