Lalendorf: Blau-gelbe Farb-Luftballons gegen Sowjet-Panzer geworfen

Das Panzerdenkmal in Lalendorf (Landkreis Rostock) ist mit Farbe beschmiert worden. Laut Polizei warfen Unbekannte mit blauer und gelber Farbe befüllte Luftballons auf den sowjetischen Panzer des Typs T-34. Die Farbe habe sich über eine Fläche von etwa vier mal drei Metern ergossen. Der Vorfall soll sich zwischen dem 7. und dem 10. Mai ereignet haben, die Polizei sucht Zeugen. Der Schaden wird mit rund 2.500 Euro beziffert. Das Panzerdenkmal steht an der B104, es gilt als letztes verbliebenes seiner Art in Mecklenburg-Vorpommern. Das Denkmal war 1975 zum 30. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs errichtet worden.

