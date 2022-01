Stand: 06.01.2022 07:02 Uhr Lalendorf: 1.150 Stroh- und Heuballen abgebrannt

Mehrere Hundert Stroh- und Heuballen sind in der Nacht zum Donnerstag auf einem Geflügelhof in Lalendorf (Landkreis Rostock) in Brand geraten. Die Feuerwehr war nach Angaben der Polizei mit etwa 40 Kräften im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu verhindern, dass er auf einen Stall übergreift, in dem Tiere untergebracht waren. Insgesamt brannten 700 Stroh- und 450 Heuballen. Den entstandene Schaden schätzte die Polizei auf 25.000 Euro. Sie ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. | 06.01.2022 06:58