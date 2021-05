Stand: 26.05.2021 11:43 Uhr Lagus: Keine Corona-Fälle mehr in Pflegeeinrichtungen in MV

Nach Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) ist derzeit keine Pflegeeinrichtung in Mecklenburg-Vorpommern von einem Corona-Fall betroffen. Das geht aus Daten hervor, die die Gesundheitsämter an das Landesamt melden. Bei ambulanten Pflegediensten und in Altenpflegeheimen des Landes wurden demnach seit Beginn der Corona-Pandemie 3.766 Corona-Fälle gemeldet. Dabei handelte es sich um 2.555 Patienten oder Bewohner sowie 1.211 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 403 Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19. | 26.05.2021 11:45