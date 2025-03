Lagerhallenbrand in Parkentin: Starke Rauchentwicklung Stand: 06.03.2025 06:16 Uhr Feuerwehr und Polizei befinden seit heute Nacht im Einsatz, um den Vollbrand einer Lagerhalle auf dem Deponiegelände in Parkentin zu löschen.

Seit 2:15 Uhr sind Feuerwehr und Polizei in Parkentin im Landkreis Rostock im Einsatz. Laut Polizei brennt Müll in einer Lagerhalle auf dem Deponiegelände. Rund 90 Einsatzkräfte sind vor Ort, die Löscharbeiten dauern an. In dem Bereich kommt es zu einer stärkeren Rauchentwicklung, jedoch bestehe keine Gesundheitsgefahr. Auch gebe es keine Verletzten. Aufgrund der vielen Einsatzkräfte rund um das Gelände kann es zu Verkehrseinschränkungen kommen. Die Brandursache ist bislang unklar.

