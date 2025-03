Lagerhallenbrand in Parkentin: Löscharbeiten dauern an Stand: 06.03.2025 08:08 Uhr In Parkentin geriet Müll in zwei Lagerhallen einer Deponie in Brand. Eine Halle ist gelöscht, in der anderen dauern die Löscharbeiten an. Die Feuerwehr gibt Entwarnung: Keine Gesundheitsgefahr - aber die Warnmeldung bleibt.

Die Feuerwehr und die Polizei wurden gegen 02:15 Uhr nach Parkentin im Landkreis Rostock gerufen. In zwei Lagerhallen einer Deponie war Müll in Brand geraten. Während eine der Hallen bereits in den frühen Morgenstunden gelöscht werden konnte, dauern die Restlöscharbeiten in der zweiten Halle noch an, so die Leitstelle. Ein Großteil der Feuerwehrkräfte wurde daher bereits abgezogen.

Keine Gefahr für die Gesundheit

Vor Ort sind weiterhin die Freiwilligen Feuerwehren aus Reddelich, Nienhagen, Admannshagen-Parkentin und Retschow im Einsatz. Unterstützt werden sie durch schweres Gerät wie Radlader und Bagger. Insgesamt waren 93 Einsatzkräfte vor Ort. Die Warnmeldung wegen der Rauchentwicklung bleibt zunächst bestehen, allerdings bestehe laut Feuerwehr keine Gesundheitsgefahr. Schule und Kita in Parkentin öffnen regulär. Zur Brandursache gibt es derzeit noch keine Informationen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 06.03.2025 | 05:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock