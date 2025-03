Lagerhallen-Brand auf Deponie in Parkentin ist gelöscht Stand: 06.03.2025 14:13 Uhr In Parkentin ist in der Nacht Müll in zwei Lagerhallen einer Deponie in Brand geraten. Das Feuer konnte inzwischen gelöscht werden. Die Feuerwehr hob eine Warnmeldung für die Anwohner wieder auf.

Auf der Deponie in Parkentin (Landkreis Rostock) sind in der Nacht zum Donnerstag zwei Lagerhallen in Brand geraten. Während die Feuerwehren eine der Hallen bereits am frühen Morgen löschen konnten, hatten sie die Flammen in der zweiten Halle erst in den Mittagsstunden unter Kontrolle. Ein Großteil der Feuerwehrkräfte wurde inzwischen abgezogen. Aufgehoben wurde auch die Warnung an die Anwohner. Gefährliche Stoffe haben laut Feuerwehr nicht gebrannt. Nun laufen die Aufräumarbeiten. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist noch nicht klar.

Knapp 100 Einsatzkräfte in Parkentin

Zum Brand in Parkentin ausgerückt waren knapp 100 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Reddelich, Nienhagen, Admannshagen-Parkentin und Retschow. Unterstützt wurden sie durch schweres Gerät wie Radlader und Bagger. Die Schule und die Kita in Parkentin konnten trotz des Feuers regulär öffne.

