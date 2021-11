Lage auf Intensivstationen in MV teils "sehr angespannt" Stand: 15.11.2021 18:32 Uhr Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen in Mecklenburg-Vorpommern nimmt zu. Einige Kliniken haben nur noch wenige freie Betten.

In Greifswald sind von 97 Intensivbetten 73 belegt. Die Situation sei sehr angespannt, sagte der Pressesprecher der Universitätsmedizin. Schwierig seien vor allem die Corona-Verdachtsfälle. Sie müssten besonders isoliert werden und dürften weder zu bestätigten Corona-Patienten noch zu Patienten mit anderen Erkrankungen Kontakt haben, hieß es.

Rostock: 79 von 89 Intensivbetten belegt

In Rostock sind von 89 Intensivbetten fast alle belegt - zehn sind noch frei. In den Helios-Kliniken Schwerin sind noch fünf Betten frei, ingesamt gibt es in dem Krankenhaus 52. Auch auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern in Wismar, Plau am See und Demmin werde die Situation langsam schwierig, hieß es von den Klinikleitungen. Viele freie Betten gebe es nicht mehr. Und die Zahl könne sich minütlich ändern.

Neubrandenburg: Bonhoeffer-Klinikum verschiebt planbare Operationen

Das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg schränkt wegen der steigenden Zahl von Corona-Patienten Leistungen vorübergehend ein, um genügend Personal für die Isolierbereiche zur Verfügung zu haben. "Verschiebbare Eingriffe und Aufnahmen werden ab sofort ausgesetzt", teilte ein Kliniksprecher mit. Dringliche Therapien würden aber durchgeführt und Notfälle behandelt. Derzeit werden demnach 15 Covid-Patienten im Klinikum behandelt, davon fünf auf der Intensivstation.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: MV fährt Impfangebote wieder hoch Unter anderem in Rostock-Laage wird bald wieder täglich geimpft. Der Beschluss dazu wurde auf dem Impfgipfel gefasst. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 15.11.2021 | 19:00 Uhr