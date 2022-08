Stand: 30.08.2022 11:22 Uhr Lärz: Veranstalter des Fusion-Festivals wenden Insolvenz ab

Die Zukunft des Fusion-Festivals scheint gesichert. Der Verein Kulturkosmos in Lärz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) kann nach eigenen Angaben eine drohende Insolvenz abwenden. Unter anderem durch zinslose Kredite, Spenden und den Verkauf von Merchandising-Artikel wie T-Shirts und Pullover. Außerdem sollen ein Haus in Wesenberg und Grundstücke in Lärz verkauft werden. Der Kulturkosmos organisiert alljährlich das Fusion-Festival mit jeweils rund 75.000 Besuchern. In diesem Sommer hatte der Verein dabei nach eigenen Angaben mehr als 1,5 Millionen Euro Verlust gemacht. | 30.08.2022 11:18