Stand: 12.05.2021 16:08 Uhr Lärz: Fusion-Festival abgesagt und auf 2022 geschoben

Das Fusion-Festival in Lärz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) auf dem ehemaligen Militärflugplatz ist abgesagt und auf das Jahr 2022 verschoben. Grund ist in erster Linie die fehlende Planungssicherheit. Immerhin tausend Menschen seien an der Organisation und Durchführung beteiligt, sagte Organisator Martin Eulenhaupt. Ämter und Behörden stünden dem Gesamtkonzept zwar aufgeschlossen gegenüber, die Corona-Landesverordnung lasse jedoch keine Großveranstaltungen zu. Die bereits verkauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Alternativ werde es kleinere Veranstaltungen im August und September auf dem Festivalgelände in Lärz geben. | 12.05.2021 16:10