Stand: 19.09.2021 08:33 Uhr Lärz: Fusion-Ersatz-Festivals gehen zu Ende

Heute geht die dritte und letzte Ausgabe des "Plan:et C"-Festivals auf dem Fusion-Gelände in Lärz zu Ende. Statt des Fusion-Festivals Ende Juni mit normalerweise 70.000 Menschen sind in diesem Jahr an drei Wochenenden jeweils etwa 10.000 Gäste zum Feiern auf den ehemaligen Militärflughafen an der Mecklenburgischen Seenplatte gekommen. Da ein Großteil der Gäste mit öffentlichen Verkehrsmitteln angereist ist, dürfte es in den Nahverkehrszügen ab Mirow und Neustrelitz voll werden. | 19.09.2021 08:31