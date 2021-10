Stand: 26.10.2021 13:20 Uhr Lärz: Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Traktor

Auf der Kreisstraße K17 zwischen Troja und Krümmel bei Lärz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein Mann mit dem Anhänger eines Traktors kollidiert und gestorben. Weil der 60-Jährige am Dienstagmorgen zu weit auf die Gegenfahrspur geriet, streifte er den Reifen des Holzverlade-Anhängers und landete im Straßengraben. Er wurde dadurch in seinem Auto eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Der Traktorfahrer erlitt einen Schock. | 26.10.2021 13:20

