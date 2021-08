Stand: 24.08.2021 14:25 Uhr Lärz: Auch zweites "Plan:et C"-Festival-Wochenende vor Genehmigung

Der Verein Kulturkosmos kann auch für das zweite "Plan:et C"-Festival ab dem 27. August mit einer Genehmigung rechnen. Wie eine Sprecherin des zuständigen Amtes Röbel/Müritz am Dienstag sagte, sei dies mit dem Kreisgesundheitsamt so abgesprochen. Einige Details würden derzeit aber noch mit dem Veranstalter verhandelt, so dass die schriftliche Genehmigung noch nicht vorliege. Ob das dritte, geplante «Plan:et C»-Fest im September stattfindet, hänge vom weiteren Infektionsverlauf ab, hieß es. In Mecklenburg-Vorpommern lag die Wocheninzidenz zuletzt bei 29,2 registrierten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, an der Seenplatte bei 5,8. | 24.08.2021 14:24