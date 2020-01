Stand: 18.01.2020 09:12 Uhr - NDR 1 Radio MV

Ländertag: MV auf der Grünen Woche

Auf der 85. Internationalen Grünen Woche in Berlin ist am Vormittag der traditionelle Ländertag gestartet. Für den Nordosten gestaltet ihn in diesem Jahr der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Auf der Messe präsentieren sich der Tourismusverband der Region, Hotels und Familienbetriebe, die Hanfprodukte oder Eis herstellen. Auch eine Straußenzucht ist dabei. Der Landkreis unterstützt die kleinen Unternehmen finanziell, damit sie auf der Messe für sich werben können. Auf der Hauptbühne werden Müritzfischer Fischsoljanka live kochen.

62 Aussteller auf der Grünen Woche Nordmagazin - 17.01.2020 19:30 Uhr 62 Aussteller aus Mecklenburg-Vorpommern präsentieren sich auf der Grünen Woche. Ein Riesengeschäft ist die Messe für sie nicht, aber eine Gelegenheit, neue Produkte zu testen.







Mit den Besuchern ins Gespräch kommen

Die Region bekommt die Gelegenheit, sich in ihrer Vielfalt zu präsentieren. Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist mit knapp 5.500 Quadratkilometern der größte Deutschlands und das größte zusammenhängende Seengebiet Mitteleuropas. Die Käsemanufaktur Müritz ist zum ersten Mal auf der Grünen Woche vertreten. Deren Geschäftsführer Westerfeld betont, Kunden würden immer mehr regionale Lebensmittel nachfragen. Mit Produzenten ins Gespräch zu kommen, sei den Messebesuchern wichtig.

Öffnungszeiten, Parken und Eintritt Geöffnet von 10 bis 18 Uhr, am 26.01.2019 von 10 bis 20 Uhr



Parkplätze sind rund um das Messegelände am Funkturm vorhanden. Das Parkhaus am ICC ist geöffnet. Shuttle bringen sie zur Messe.



Anfahrt mit Fernbussen gut möglich - der Zentrale Busbahnhof befindet sich gegenüber vom Messegelände.



Eintrittspreise: 10 - 15 Euro, Kinder bis 6 Jahre frei; Ermäßigungen durch Familien- und Dauerkarten möglich

Von Räucherschinken bis Klimadebatte

Die Grüne Woche in Berlin gilt als globale Leitmesse für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau. Unter den 62 Ausstellern aus Mecklenburg-Vorpommern sind vor allem Klein- und Kleinstunternehmen mit dabei. Spezialitäten aus der Region seien die Renner bei den Konsumenten, so die Messeveranstalter. In der 1.800 Quadratmeter großen Mecklenburg-Vorpommern-Halle können unter anderem Räucherschinken vom Strauß, geräucherte Fischpralinen oder Sanddorn-Marzipanbrot verkostet werden. Die Unternehmen kommen aus allen Regionen des Landes und erhoffen sich neue Absatzmärkte für ihre Produkte.

