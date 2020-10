Länder fordern Negativ-Tests von Urlaubern aus Risikogebieten Stand: 07.10.2020 17:19 Uhr Die Mehrzahl der Bundesländer hat ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus inländischen Gebieten mit hohen Corona-Infektionszahlen beschlossen. Es gilt für Gebiete mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen.

Mindestens elf Bundesländer haben ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus inländischen Corona-Risikogebieten beschlossen. Das verlautete nach einer Schaltkonferenz der Chefs der Staatskanzleien der Bundesländer mit Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) am Mittwoch in Berlin. Reisende aus innerdeutschen sogenannten Corona-Hotspots müssen demnach bei Ankunft in Hotels oder anderen Unterkünften einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Andernfalls greife das Beherbergungsverbot, hieß es. Die Regelung gilt nach Angaben von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nur für Reisen zu touristischen Zwecken in gewerblichen Beherbergungsbetrieben. Familienbesuche sind ausdrücklich ausgenommen, ebenso Pendelverkehre.

MV mit am weitesten gehender Regelung

In Mecklenburg-Vorpommern muss der betreffende Reisende aus einem Risikogebiet allerdings noch bis zu einem zweiten negativen Test nach fünf bis sieben Tagen in Quarantäne bleiben, wie der Chef der Staatskanzlei, Heiko Geue, NDR 1 Radio MV sagte. "Das gilt auch weiterhin. Damit sind wir zwar das am weitesten gehende Bundesland, aber wir sind ja auch Tourismusland Nummer eins", so Geue weiter. Sollte die eigene Heimatregion während eines Urlaubs in Mecklenburg-Vorpommern zum Risikogebiet erklärt werden, müsse der Reisende aber nicht zwangsläufig abreisen.

Weitere Informationen Interaktive Fallzahlen-Karte des Robert Koch-Instituts Das COVID-19-Dashboard des RKI liefert eine detaillierte Darstellung der COVID-19-Fälle in Deutschland nach Landkreis und Bundesland. Personen aus rot gefärbten Gebieten dürfen nicht nach MV einreisen. extern Live-Ticker: Schleswig-Holstein lockert Einreise-Regeln Für Einreisende aus inländischen Risikogebieten gilt ab Freitag keine Quarantäne-Pflicht mehr. Außerdem: Bremen überschreitet 50er-Grenze. Mehr News im Ticker. mehr

Berlin will als Ganzes betrachtet werden

In der Frage der Handhabung der Hauptstadt Berlin hat sich laut Geue auch eine Lösung abgezeichnet. Die Stadt wolle künftig als Ganzes gesehen werden und nicht mehr vom RKI in eigens ausgewiesene Gebiete in Form der Stadtbezirke unterteilt werden. Falls Berlin in Gänze zum Risikogebiet werden sollte - vor oder während der Ferien - dann dürfen Berliner nicht nach Mecklenburg-Vorpommern reisen, außer sie unterziehen sich der beschriebenen Test-Quarantäne-Test-Prozedur, wie Geue erklärte. "Auch der Tagestourismus ist dann unterbunden", so Geue weiter.

Unverständnis über "Flickenteppich" an Regelungen

In den einzelnen Ländern teils unterschiedliche Regelungen hatten zuletzt für Unverständnis und Forderungen nach einem bundesweit einheitlichen Rahmen gesorgt. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) befürwortete bundeseinheitliche Regeln.

Aktuell gibt es acht Risikogebiete in Deutschland mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen: Zwei Städte in Nordrhein-Westfalen, ein Landkreis in Niedersachsen sowie vier Bezirke Berlins und seit Mittwoch auch Bremen.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 07.10.2020 | 17:30 Uhr