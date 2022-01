Stand: 03.01.2022 16:52 Uhr Laage: Wegen Böllerei - Jugendlicher mit Beil attackiert

In Laage (Landkreis Rostock) ist am Neujahrstag ein Jugendlicher mit einem Beil attackiert worden. Laut Polizei war ein 66-Jähriger gegen 3 Uhr morgens über die Knallerei von mehreren jungen Leuten derart verärgert, dass er mit einem Beil auf die Feiernden losging. Er schlug mit der stumpfen Seite auf einen 16-Jährigen ein, der zu Boden ging und kurzzeitig bewusstlos war. Der Jugendliche kam leicht verletzt in eine Klinik. Der 66-Jährige wurde ausfindig gemacht und vernommen, das Beil als mutmaßliche Tatwaffe beschlagnahmt. | 03.01.2022 16:51

