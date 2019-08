Stand: 15.08.2019 12:10 Uhr

Laage: Polizei beschlagnahmt kiloweise Drogen

Der Polizeiinspektion Rostock ist ein Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen. In der Wohnung eines 36-Jährigen in der Nähe von Laage (Landkreis Rostock) beschlagnahmten die Beamten am Mittwoch große Mengen Rauschgift. Dabei handelte es sich um 55 Kilogramm Marihuana, 3,5 Kilogramm Kokain und 9 Kilogramm Ecstasy. Den Straßenverkaufswert taxiert die Polizei auf rund 700.000 Euro.

Verdächtiger in U-Haft

Der bisher polizeilich nicht in Erscheinung getretene 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen, ein Haftbefehl wurde erlassen. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Im Falle einer Verurteilung droht eine mehrjährige Haftstrafe.

Polizei: Drogenvergehen in MV auf Höchststand

Wie die Polizei erst kürzlich mitteilte, hat die Zahl der aufgedeckten Drogenvergehen in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2018 einen Höchststand erreicht. Fast 6.700 Fälle nahm die Polizei demnach auf - ein Plus von 11,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

