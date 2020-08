Stand: 25.08.2020 18:15 Uhr - NDR 1 Radio MV

Laage: Notlandung eines Marinefliegers

Wegen Rauch im Cockpit ist am Dienstagnachmittag ein Aufklärungsflugzeug der Deutschen Marine auf dem Flughafen Rostock-Laage notgelandet. Laut Marine war das Flugzeug mit elf Soldaten an Bord über der Ostsee unterwegs. Für die Besatzung habe keine Gefahr bestanden. Die Ursache für den Rauch sei noch unklar. Das Flugzeug werde nun per Lkw nach Nordholz in Niedersachsen gebracht und dort untersucht. Flugzeuge dieses Typs würden unter anderem zur U-Boot-Jagd und Seeraumüberwachung eingesetzt. | 25.08.2020 18:15