Stand: 27.10.2021 09:48 Uhr Laage: Lkw und Nagelband als Sperre gegen Falschfahrer

Mit einem quergestellten Lastwagen und einer Nagelband haben Polizisten auf der A19 versucht, einen Falschfahrer zu stoppen. Mehrere Anrufer hatten den Beamten am Dienstagnachmittag ein Auto gemeldet, dass ihnen in Fahrtrichtung Berlin entgegenkam. In der Nähe von Laage wurden die Autos gestoppt und ein Lkw-Fahrer gebeten, sein Fahrzeug als Schutz querzustellen. Bei einer Kontrollfahrt konnte auf der Strecke jedoch kein Falschfahrer gefunden werden - die Sperrung wurde kurz darauf aufgelöst. | 27.10.2021 09:45