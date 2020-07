Stand: 20.07.2020 17:49 Uhr - NDR 1 Radio MV

Laage: Frau stirbt bei Unfall auf der A19

Bei zwei Unfällen in der Nähe von Laage (Landkreis Rostock) sind am Montag ein Mensch getötet und elf Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Zuerst verunglückte am Vormittag ein Auto auf der A19 nahe der Auffahrt Laage, wie ein Polizeisprecher in Güstrow sagte. Dabei starb eine Frau, drei Insassen wurden schwer verletzt. In der Folge verunglückte ein Feuerwehrauto auf der Bundesstraße 103 beim Ortsteil Kronskamp. Der Feuerwehrwagen kippte um, weil er einem anderen Auto ausweichen musste. Dabei wurden acht Kameraden zum Teil schwer verletzt. Allein hier entstand rund 300.000 Euro Sachschaden.

Beim Ausweichen umgekippt

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei bemerkte ein auf eine Kreuzung einbiegendes Auto das herannahende Feuerwehrauto nicht - trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn. Der Fahrer des Löschfahrzeugs versuchte auszuweichen. Dabei kam der Lkw auf den Grünstreifen und geriet offenbar wegen des sich aufschaukelnden Löschwassers aus der Balance und kippte auf die Seite. Der Fahrer des Wagens, der das Feuerwehrfahrzeug übersehen hatte, setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

Langer Stau bei der Bergung

Bei dem Unfall auf der A19, zu dem die Retter auf dem Weg waren, war das Auto nach rechts von der Autobahn abgekommen und hatte sich überschlagen. Die Feuerwehr musste die eingeklemmten Insassen befreien. Die Autobahn blieb in Richtung Berlin für fast sieben Stunden gesperrt. Es kam zu langen Staus.

