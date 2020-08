Stand: 14.08.2020 16:56 Uhr - NDR 1 Radio MV

Laage: Flughafen erhält Corona-Beihilfe

Der Flughafen Rostock-Laage erhält eine Corona-Beihilfe in Höhe von 750.000 Euro aus dem Landeshaushalt. Wie das Verkehrsministerium in Schwerin weiter mitteilt, wird dem Airport der bisher noch nicht ausgezahlte Restbetrag des jährlichen Landeszuschusses für den Betrieb in Höhe von rund 383.000 Euro zur Verfügung gestellt. Durch die Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie sind Rostock-Laage nahezu sämtliche Einnahmen weggebrochen. | 14.08.2020 16:56