Laage: Eurofighter starten zur NATO-Mission im Baltikum Stand: 27.07.2022 06:40 Uhr Im Rahmen einer NATO-Mission übernehmen Soldaten aus Norddeutschland die Luftraumüberwachung im Baltikum. Ein Vorkommando ist bereits aufgebrochen, jetzt folgen die Kampfflugzeuge.

Vom Fliegerhorst in Rostock-Laage starten heute vier Eurofighter in Richtung Estland. Ein weiterer Flieger startet vom Militärflugplatz Nörvenich bei Köln. Ihre Aufgabe ist es, im Rahmen der seit Jahren bestehenden NATO-Mission für die Luftsicherheit der baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen an der Ostflanke des Militärbündnisses zu sorgen.

Routine-Einsatz mit erhöhter Brisanz

Ziel der fünf deutschen Eurofighter ist das estnische Ämari. Der Militärflugplatz liegt rund 50 Kilometer südwestlich von der Hauptstadt Tallin entfernt. Ab August habe die Deutsche Luftwaffe die Führung des Nato-Einsatzes bei den sogenannten luftpolizeilichen Aufgaben inne, sagte ein Sprecher der Luftwaffe. Grundsätzlich sei eine solche Aufgabe Routine, durch den Krieg in der Ukraine gewinne der Einsatz jedoch an Brisanz.

Niedersächsische Eurofighter derzeit in Laage stationiert

Die Eurofighter stammen vom Taktischen Luftwaffengeschwader 71 "Richthofen". Weil im ostfriesischen Wittmundhafen, dem Heimatflughafen der Maschinen, aber zurzeit die Start- und Landebahn erneuert wird, sind die Eurofighter und ihre Piloten auf den Fliegerhorst Laage bei Rostock ausgelagert.

