Stand: 17.07.2021 07:49 Uhr Laage: 400 Menschen bei der "Langen Nacht des Impfens"

Während einer "Langen Nacht des Impfens" im Fughafengebäude in Rostock-Laage haben sich in der Nacht zu Sonnabend rund 400 Frauen und Männer gegen Corona impfen lassen. Vor allem seien Menschen gekommen, die zu den regulären Öffnungszeiten der Arztpraxen und Impfzentren kaum Zeit finden, sagte Dr. Robert Uhde, der die "Lange Nacht" organisiert hatte. Laut Uhde wurden die Impfstoffe Biontech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca gleichmäßig nachgefragt. Als Rahmenprogramm bot die Veranstaltung Vorträge, Grillstände und Frühstück an. | 17.07.2021 07:50