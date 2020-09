Stand: 18.09.2020 07:08 Uhr - NDR 1 Radio MV

LTE an Bahntrassen in MV besser als im Bundesschnitt

Die Abdeckung mit schnellem Internet entlang der Schienenwege in Mecklenburg-Vorpommern ist leicht besser als im Bundesdurchschnitt. Von 1.827 Kilometern Bahntrasse im Land seien Ende 2019 knapp 80 Kilometer nicht mit schnellem mobilen 4G-Internet abgedeckt gewesen, teilte das Bundesverkehrsministerium in seiner Antwort auf eine FDP-Anfrage im Bundestag mit. Demnach betrug der Versorgungsgrad in Mecklenburg-Vorpommern entlang der Bahnstrecken etwa 95,6 Prozent, im gesamten Bundesgebiet waren es 95 Prozent des 40.600 Kilometer umfassenden Schienenwegenetzes. Im bundesweiten Vergleich schneidet Rheinland-‎Pfalz am schlechtesten ab. | 18.09.2020 07:08