LNG-Terminal in Lubmin geht in Betrieb Stand: 13.01.2023 18:40 Uhr Am Greifswalder Bodden geht das Flüssiggas-Terminal nach seinem Probebtrieb nun offiziell an den Start. Morgen soll die Anlage eingeweiht werden. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will dazu nach Lubmin kommen.

In Lubmin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) nimmt das zweite deutsche Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) den Betrieb auf. Das schwimmende Terminal wird privatwirtschaftlich vom französische Energiekonzern Totalenergies und dem Unternehmen Deutsche ReGas betrieben. Die Anlage soll vor allem Ostdeutschland mit jährlich bis zu 5,2 Milliarden Kubikmeter Erdgas versorgen. Das erste importierte Flüssiggas in Lubmin kommt aus Ägypten.

Weitere Informationen LNG: Fakten zu Flüssigerdgas und Projekten in Norddeutschland LNG soll Deutschland aus der Energiekrise helfen. Im Norden entstehen dafür die erste Terminals. Welche Vor- und Nachteile gibt es? mehr

Bundeskanzler zur Einweihung erwartet

Zum offiziellen Start werden im vorpommerschen Lubmin bei Greifswald Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Umweltminister Till Backhaus (SPD) erwartet. Mit Hilfe von per Schiff geliefertem Flüssiggas will Deutschland schnellsmöglich unabhängig von russischem Gas werden. Dafür wurde das Genehmigungsverfahren für das Lubminer Terminal beschleunigt.

Anfang Januar ist erstmals Erdgas im Rahmen eines Probebetriebs in das Gasnetz eingeleitet worden. Das als Regasifizierungs-Einheit dienende Schiff "Neptune", der LNG-Tanker "Seapeak Hispania" sowie der LNG-Shuttle-Tanker "Coral Furcata" waren in den vergangenen Wochen in Lubmin eingetroffen. Gegen den morgigen Start des Regelbetriebes gibt es Proteste.

Kritik von Bürgern und Verbänden

Umweltverbände und Bürgerinitiativen kritisieren, dass es in den Unterlagen eine ganze Reihe von Nachforderungen gibt, die nicht vorab, sondern während des Betriebs behoben werden sollen. Ihrer Ansicht nach ist auch das Untersuchungsgebiet für mögliche schädliche Auswirkungen auf die Umwelt viel zu klein gewesen. Die Kritiker sehen zudem die Betriebsgenehmigung für das schwimmende LNG-Terminal für einen Zeitraum von neun Jahren kritisch.

Es gibt kaum Möglichkeiten, jetzt noch gegen das Projekt vorzugehen. Rechtsmittel hätten keine aufschiebende Wirkung, so sieht es das LNG-Beschleunigungsgesetz vor. Außerdem seien die Lärmbelastungen sowie die Gefahren durch den Shuttleschiffsverkehr nicht gemäß den Vorgaben des Umweltrechts geprüft worden.

Shuttleschiffe zwischen Ostsee und Bodden

In Lubmin muss das Terminal wegen der niedrigen Wasserstände im Greifswalder Bodden über kleinere Shuttleschiffe versorgt werden. Sie holen das LNG von einem größeren Tanklagerschiff auf der Ostsee. Ein Spezialschiff dafür ist die "Neptune", die seit Mitte Dezember vor Lubmin liegt. Die "Neptune" kann das Flüssigerdgas erwärmen und wieder gasförmig machen. Anschließend kann das Gas ins Netz eingespeist werden. Die Infrastruktur in Lubmin ist auch für die Einspeisung von Wasserstoff nutzbar.

Mehrere LNG-Terminals in Deutschland

Das Lubminer Terminal gehört zu den ersten betriebsbereiten LNG-Terminals Deutschlands. Im niedersächsischen Wilhelmshaven wurde Ende des Jahres das erste deutsche Importterminal für Flüssigerdgas eröffnet. Ein Terminal in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein ist für die Belieferung bereit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 13.01.2023 | 20:00 Uhr