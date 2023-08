LNG-Streit: Vor Gericht zeichnet sich Teilerfolg der ReGas ab Stand: 17.08.2023 16:52 Uhr Nach Äußerungen der Vorsitzenden Richterin am Münchener Landgericht im Fall einer Unterlassungsklage der Deutschen ReGas gegen den vom Ostseebad Binz beauftragten Anwalt rechnet die ReGas mit einem Erfolg.

Die Deutsche ReGas will gerichtlich verbieten lassen, dass der vom Ostseebad Binz beauftragte Anwalt Reiner Geulen bestimmte Aussagen verbreitet und hat beim Münchener Landgericht eine Unterlassungsklage gegen Geulens Äußerungen eingereicht. In der mündlichen Verhandlung am Donnerstag zeichnete sich ein Teilerfolg für die ReGas ab. Die Vorsitzende Richterin sagte, dass es sich bei mehreren Vorwürfen Geulens nach vorläufiger Auffassung der Kammer um Tatsachenbehauptungen handle. Sollte die Kammer diese als unwahr einordnen, könnte sie Geulen verbieten, sie weiterhin zu verbreiten.

ReGas-Anwälte zuversichtlich

"Wir sind sehr zuversichtlich", kommentierte Gernot Lehr, der Anwalt der Deutschen Regas, den Verlauf der Verhandlung. Geulen hatte im Juli der Firma, die das geplante LNG-Terminal in Mukran betreiben soll, verschiedene Verfehlungen vorgeworfen. Er behauptete, die ReGas habe einen intransparenten Finanzierungshintergrund, unter anderem weil sie Finanzquellen auf den Cayman Islands habe. Außerdem warf er dem Unternehmen mangelnde Erfahrung in der Energie-Branche und Betreiben einer Briefkastenfirma in Baden-Württemberg vor. Das Gericht ließ erkennen, dass sie Geulen lediglich den Vorwurf des "intransparenten Finanzierungshintergrunds" als Meinungsäußerung durchgehen lassen wird.

Geulen wies ReGas-Forderungen zurück

Vor dem Prozess hatte Geulen die Forderung der Deutschen ReGas zurückgewiesen, einzelne Aussagen nicht mehr zu veröffentlichen. Seiner Auffassung nach sind seine Recherchen ein Beleg dafür, dass die Firma kein zuverlässiger Betreiber für das Terminal sei. Der Chef des ReGas-Aufsichtsrats, Stephan Knabe, zog daraufhin vor Gericht. Er sagte, er sorge sich um die Reputation des Unternehmens.

Staatsanwalt Rostock will nicht gegen ReGas ermitteln

Die Gemeinde Binz hatte gegen die ReGas auch eine Anzeige wegen Geldwäsche eingereicht. Dazu teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Rostock am Donnerstag mit, dass keine strafrechtlichen Ermittlungen gegen die ReGas eingeleitet werden. Der Anzeige seien keine Anhaltspunkte zu entnehmen, die den Vorwurf der Geldwäsche stützen. Gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft kann die Gemeinde Binz Beschwerde einlegen.

Wirtschaftsministerium will ReGas-Finanzen prüfen

Das Bundeswirtschaftsministerium will derweil die Finanzen der Deutschen ReGas prüfen. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsstaatssekretärs Philipp Nimmermann auf eine Kleine Anfrage der CDU-Bundestagsfraktion hervor. Nimmermann schrieb, dass man die Eignung und Zuverlässigkeit des möglichen Vertragspartners verifizieren werde. Im rechtlich möglichen und gebotenen Umfang gehöre dazu auch die Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit und Herkunft der Finanzmittel, heißt es in dem Schreiben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 17.08.2023 | 06:00 Uhr