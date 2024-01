Stand: 17.01.2024 16:23 Uhr LNG-Standort Rügen: Fischer scheitert beim OVG mit Eilantrag

Das Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern hat im Zusammenhang mit dem umstrittenen Flüssigerdgas (LNG)-Terminal an Rügens Küste den Eilantrag eines Fischers gegen die Genehmigung einer Hafenzufahrt abgelehnt. Dem Fischer fehle die Antragsbefugnis, da die erteilte Genehmigung ihn nicht in eigenen Rechten verletzen könne, teilte der 5. Senat des OVG am Mittwoch zu Begründung mit. Eine Entscheidung im anhängigen Hauptsacheverfahren steht noch aus. Die Klage des Fischers beim OVG in Greifswald richtet sich gegen die Vertiefung der Hafenzufahrt, die auch für das dort geplante LNG-Terminal eine Rolle spielt. Der Fischer befürchtet eine Beeinträchtigung seiner Fangplätze.

