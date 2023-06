LNG-Beschleunigungsgesetz: MV stellt Antrag im Bundesrat Stand: 16.06.2023 07:11 Uhr Der Bundesrat berät heute in erster Lesung über das LNG-Beschleunigungsgesetz. Mecklenburg-Vorpommern hat dazu einen eigenen Antrag eingebracht, in dem das Land seine skeptische Haltung zum LNG-Terminal in Mukran mehr als deutlich macht.

Während in Mukran die Vorarbeiten für das geplante LNG-Terminal bereits angelaufen sind, geht auch das parlamentarische Verfahren für das dazugehörige LNG-Beschleunigungsgesetz seinen weiteren Gang. Heute berät der Bundesrat in erster Lesung über das Gesetz. Mecklenburg-Vorpommern hat dazu auch einen eigenen Antrag eingebracht. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wird im Bundesrat zur geplanten Änderung des LNG-Beschleunigungsgesetzes sprechen.

Skeptische Haltung zum LNG-Terminal in Mukran

So heißt es in dem Antrag wörtlich: “Die Errichtung einer Gasinfrastruktur im Hafen von Mukran lasse sich nur rechtfertigen, wenn das als Übergangslösung begriffen wird, um eine mögliche Gasmangellage zu vermeiden”. Aus diesem Grund - so fordert es der Antrag - solle es den Behörden möglich sein, die Anlage auch für einen kürzeren Zeitraum als bis 2043 zu genehmigen. Außerdem sollte im LNG-Gesetz festgelegt werden, dass in Mukran so schnell wie möglich ein festes Terminal errichtet werden soll, damit mindestens eines der schwimmenden LNG-Terminal-Schiffe bald wieder entfernt werden kann. Darüber hinaus fordert die Schweriner Landesregierung in ihrem Antrag, dass der Bund einen LNG-Beauftragten benennen soll, der sich um die Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit vor Ort kümmern soll.

Bürgermeister von Binz fordert mehr Klartext von Schwesig

Der Bürgermeister von Binz, Karsten Schneider (parteilos), fordert in einem Appell Ministerpräsidentin Schwesig auf, in Bezug auf das geplante LNG-Terminal auf Rügen Klartext zu reden. Die Bundesregierung könne bislang nicht nachweisen, dass eine Gasmangellage existiert. Trotzdem würden auf Rügen weiter Fakten geschaffen. Da viele Menschen auf Rügen gegen LNG-Terminals auf der Insel seien, müsse sich Schwesig entscheiden, ob sie für oder gegen die Terminals ist, so Schneider.