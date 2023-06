LNG-Beschleunigungsgesetz: MV scheitert mit Antrag im Bundesrat Stand: 16.06.2023 14:04 Uhr Mecklenburg-Vorpommern ist im Bundesrat mit einem Vorstoß zu dem in Mukran auf Rügen geplanten Terminal für Flüssigerdgas (LNG) gescheitert.

Von der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns vorgeschlagene strengere Vorgaben für den Bau eines Flüssigerdgas-Terminals auf oder vor Rügen haben im Bundesrat keine Mehrheit gefunden. Der Antrag sah etwa vor, dass die LNG-Anlage gegebenenfalls für eine kürzere Zeit genehmigt werden sollte, als es laut Gesetz erlaubt wäre - also nicht bis 2043. Zudem sollte festgelegt werden, dass eines der zwei geplanten schwimmenden Terminals im Hafen Mukran schnell durch ein festes ersetzt wird, um möglichst schnell auf Wasserstoff und Wasserstoff-Derivate umstellen zu können. Das ist den Angaben zufolge mit schwimmenden Terminals nicht möglich.

VIDEO: Geplantes LNG-Terminal auf Rügen: Insulaner in Sorge

Mukran als LNG-Standort vorgesehen

Der Bundesrat befasste sich am Freitag mit einer von der Bundesregierung vorgelegten Novelle des LNG-Beschleunigungsgesetzes (LNGG). Diese sieht auch die Aufnahme Mukrans als LNG-Standort vor. Dadurch würden schnellere Genehmigungen für das Projekt ermöglicht. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte sich in der Länderkammer kritisch zu den Plänen in Mukran geäußert. Der Bundestag muss sich noch mit der LNGG-Novelle erneut befassen und sie beschließen.

Bürgermeister von Binz fordert mehr Klartext von Schwesig

Der Bürgermeister von Binz, Karsten Schneider (parteilos), forderte unterdessen in einem Appell Ministerpräsidentin Schwesig auf, in Bezug auf das geplante LNG-Terminal auf Rügen Klartext zu reden. Die Bundesregierung könne bislang nicht nachweisen, dass eine Gasmangellage existiert. Trotzdem würden auf Rügen weiter Fakten geschaffen. Da viele Menschen auf Rügen gegen LNG-Terminals auf der Insel seien, müsse sich Schwesig entscheiden, ob sie für oder gegen die Terminals ist, so Schneider.

