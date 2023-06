LKW verliert Ladung auf der A24: Motorradfahrer verletzt sich schwer Stand: 19.06.2023 18:36 Uhr Ein Motorradfahrer ist auf der Autobahn 24 in Westmecklenburg lebensgefährlich verletzt worden, weil ein Container von einem Lkw herabgefallen ist.

Die Autobahn 24 war zum Unfallzeitpunkt stark befahren. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Unfall passierte nahe der Anschlussstelle Suckow unweit von der Landesgrenze zu Brandenburg. Nach ersten Erkenntnissen war der Lkw in Richtung Hamburg am Anfang einer Baustelle gegen einen Schilderwagen einer Baufirma gefahren.

Bei Suckow: Ladung des LKW stürzt auf Fahrbahn

Dabei hatten sich zwei Container auf der Ladefläche gelöst, einer fiel über die Mittelleitplanke auf die Gegenfahrbahn, die nach Berlin führt. Dort fuhr zu dieser Zeit der 56-jährige Motorradfahrer und verunglückte. Unklar sei noch, ob der Motorradfahrer mit seiner Maschine direkt gegen den Container prallte oder ob er bei einem Ausweichmanöver stürzte, so die Polizei. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten nach Schwerin in die Klinik. Der genaue Hergang des Unfalls wird noch von einem Gutachter untersucht.

