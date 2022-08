Stand: 27.08.2022 10:04 Uhr LKW kollidiert mit Brücke bei Crivitz - 220.000 Euro Schaden

Auf der B321 bei Crivitz ist es am Freitagnachmittag zu einem Unfall mit Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. Ein mit Holz beladener Lkw mit Kranausleger war laut Polizei gegen eine Brücke der Kreisstraße 110 gestoßen. Bei der Kollision verlor der Lkw seine Ladung, der Kran riss ab. Es entstanden keine erheblichen Schäden an der Brücke, so dass diese nach einer vorübergehenden Vollsperrung wieder freigegeben werden konnte. Erste Untersuchungen ergaben, dass der Kran nach Verladearbeiten nicht eingefahren worden war. Der 60-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von 220.000 Euro. | 27.08.2022 10:04