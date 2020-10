LAGuS: Keine Einschränkung für Urlauber aus Berlin Stand: 01.10.2020 13:22 Uhr Kurz vor den Herbstferien hat das Robert-Koch-Institut (RKI) Berlin-Mitte zu einer von Corona besonders betroffenen Region erklärt. Trotzdem dürfen Berliner Ferien an der Ostsee machen.

In Berlin-Mitte befinden sich auch der Bundestag, das Bundeskanzleramt und viele Ministerien. Wer nun aus Berlin nach Mecklenburg-Vorpommern kommt, muss dennoch nicht in Quarantäne. Darauf hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) auf seiner Internetseite hingewiesen. Der Stadtstaat Berlin ist demnach als Ganzes zu betrachten. Auch wenn das RKI Daten zu einzelnen Bezirken Berlins zur Verfügung stellt, hat eine Quarantäne erst dann zu erfolgen, wenn Berlin als gesamte Stadt bei mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern liegt. Derzeit liegt der Wert für Berlin noch deutlich darunter. Für Einwohner und Einwohnerinnen aus der Hauptstadt gibt es deshalb keine Einschränkungen, wenn sie zum Beispiel die Herbstferien in Mecklenburg-Vorpommern verbringen wollen. Auch wer Berlin besucht oder dienstlich in der Bundeshauptstadt war, muss sich danach nicht in Quarantäne begeben.

Weitere Risikogebiete ausgewiesen

Unterdessen hat die Bundesregierung Belgien, Island und einzelne Regionen in neun weiteren europäischen Ländern wegen steigender Infektionszahlen zu Corona-Risikogebieten erklärt. Unter anderem stehen mit Wales und Nordirland erstmals auch Gebiete Großbritanniens auf der Risikoliste. Hinzugekommen sind auch Regionen Litauens, Estlands, Irlands, Kroatiens, Sloweniens, Ungarns und Rumäniens hinzu. Wer aus diesen Gebieten nach Deutschland zurückkommt, muss die Quarantäne-Vorschriften beachten, bis ein negativer Corona-Test vorliegt. Die Eltern von Schulkindern haben in diesen Tagen entsprechende Formulare bekommen, auf denen sie nach den Ferien erklären müssen, ob sie in einem Risikogebiet waren.

