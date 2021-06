LAGuS: Corona prägt die Bilanz für 2020 Stand: 22.06.2021 18:11 Uhr Der tägliche Blick auf die Corona-Lage in Mecklenburg-Vorpommern ist für viele mittlerweile Alltag: Erstellt wird dieser Bericht vom Landesamt für Soziales und Gesundheit - kurz LAGuS. Am Dienstag hat das LAGuS Bilanz für 2020 gezogen.

Zwar war die Conona-Pandemie das bestimmende Thema, aber auch in anderen Bereichen gab es für die LAGuS-Mitarbeiter viel zu tun. So wurden etwa Schwerbehindertenausweise ausgestellt, es mussten Elterngeldanträge entschieden und Betriebe in Sachen Arbeitsschutz kontrolliert werden. Das LAGuS habe, wie sonst auch, ärztliche Approbationen erteilt, zudem sei das Alltagsgeschäft weitergelaufen, sagte LAGuS-Direktor Heiko Will.

Weitere Informationen Corona und wir in MV: Wie es uns geht, was wir jetzt brauchen! Im Frühjahr 2020 haben sich in Mecklenburg-Vorpommern die ersten Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Der NDR blickt auf eine turbulente Zeit zurück. mehr

17.000 PCR-Tests untersucht

Seit Beginn der Pandemie wurden im Landeslabor des LAGuS rund 17.000 PCR-Tests untersucht. Die Behörde hat Tausende Anträge geprüft und 20 Millionen Euro aus dem MV-Sozialfonds an Vereine, Beratungsstellen und soziale Einrichtungen ausgereicht, deren Existenz durch die Corona-Krise gefährdet war. Auch für Quarantäne-Entschädigungen und die sogenannte Eltern-Entschädigung war die Behörde zuständig.

Drese: LAGuS gab wertvolle Erfahrungen für Kita-Hygienekonzepte

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) bedankte sich nun für die Arbeit. Für sie sei besonders die Expertise zum Infektionsschutz in Kitas wichtig gewesen. Dass Kitas so gut durch die Krise gekommen seien, sei auch den Empfehlungen des LAGuS für Hygienekonzepte zu verdanken.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Hamburg erwägt Tanzveranstaltungen im Freien Nach den heute in Kraft getretenen Lockerungen beschäftigt sich der Senat nun mit Open-Air-Veranstaltungen. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 22.06.2021 | 16:00 Uhr