Sendedatum: 06.08.2020 14:00 Uhr - NDR 1 Radio MV

Kutter in Wismarbucht gekentert: Elf Personen gerettet

In der Wismarbucht sind elf Besatzungsmitglieder gerettet worden, nachdem ein Segelkutter gekentert ist. Das teilte die Polizei am Donnerstagmittag mit. Mehrere Sportboote sowie zwei Schiffe von Zoll und Wasserschutzpolizei nahmen die über Bord Gegangenen auf. Der Kutter wurde in den Hafen Wismar geschleppt. Die Besatzungsmitglieder seien alle wohlauf, hieß es.

Ursache für Kenterung noch unklar

Eine Gruppe von Urlaubern aus ganz Deutschland hatte ihn gemietet. Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag etwa einen Kilometer vor der Insel Walfisch. Wie es zur Kenterung kam, ist noch unklar. Ein Alkoholtest beim Schiffsführer war negativ.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 06.08.2020 | 14:00 Uhr