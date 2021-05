Kurz-Reisen nach Polen wieder ohne Quarantäne möglich Stand: 14.05.2021 14:06 Uhr Für Deutsche sind wieder kurze Aufenthalte in Polen möglich, ohne dass sie bei der Rückkehr nach Deutschland in Quarantäne müssen.

Deutsche können wieder für maximal 24 Stunden nach Polen reisen, ohne dass sie bei der Rückkehr nach Deutschland in Quarantäne müssen. Nach einem solchen Kurztrip entfällt auch die Pflicht, einen negativen Corona-Test vorzuweisen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte zuvor Polen vom Hochinzidenz- zum Risikogebiet zurückgestuft. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen war im Nachbarland in den vergangenen Tagen deutlich gesunken. Eine Verordnung der Bundesregierung regelt inzwischen die Ein- und Ausreise von und nach Risikogebieten einheitlich. Demnach müssen sich auch Grenzpendler nur noch zweimal statt viermal pro Woche auf eine Corona-Infektion testen lassen.

Mit Test nach Polen

Wer von Deutschland aus in Polen einreist, muss generell zehn Tage lang in Quarantäne. Darauf weist das Auswärtige Amt auf seiner Internetseite hin. Ausgenommen davon ist allerdings, wer vollständig geimpft oder genesen ist oder aber einen aktuellen negativen Corona-Test schriftlich vorweisen kann - am besten auf Polnisch oder Englisch. Selbsttests werden nicht anerkannt. Von der Quarantäne- und der Testpflicht gibt es weitere Ausnahmen, unter anderem für Berufskraftfahrer und gegebenenfalls auch für Geschäftsreisende.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: 1,35 Millionen Impfungen an einem Tag Bundesweit sind laut Robert Koch-Institut nun knapp 36 Prozent der Menschen mindestens einmal geimpft. Mehr News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 14.05.2021 | 12:00 Uhr