Stand: 26.05.2021 06:44 Uhr Kurator des Horizonte-Festivals gestorben

Der langjährige Kurator des Umweltfotofestivals Horizonte Zingst Klaus Tiedge, ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Der Fotofachjournalist und Publizist hatte seit 2008 das Festival in Zingst zu einer der bedeutendsten Fotoveranstaltung in Deutschland geformt. Das Horizontefestival hatte in den vergangenen Jahren mehrere hunderttausend Besucher aus dem In- und Ausland nach Zingst gezogen. In diesem und im vergangenen Jahr war Horizonte coronabedingt ausgefallen. | 26.05.2021 06:45