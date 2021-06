Stand: 09.06.2021 20:01 Uhr Kurabgabe künftig in deutlich mehr Orten geplant

Urlauber müssen sich in Mecklenburg-Vorpommern künftig in deutlich mehr Orten als bisher auf die Entrichtung einer Kurabgabe einstellen. Das Land will zusätzlich zu den Kur- und Erholungsorten die neue Kategorie Tourismusort und Tourismusregion einführen. Auch diese sollen die Kurabgabe erheben dürfen. Mit dem Geld der Gäste sollen sie ihre touristischen Angebote verbessern. Gemeinden können, wenn sie über gewisse touristische Reize verfügen, einen Antrag beim Wirtschaftsministerium auf Anerkennung stellen. | 09.06.2021 20:01