Kundgebung und mehrere Demonstrationen in Rostock Stand: 22.02.2025 15:43 Uhr Am Sonnabend hat in Rostock nicht nur der FC Hansa gespielt - es gab auch mehrere Demonstrationen. Auf dem Neuen Markt hatte die AfD eine Kundgebung organisiert - es kam zu Gegen-Protesten.

In Rostock sind am Sonnabend mehrere Hundertschaften der Polizei im Einsatz gewesen, darunter auch Kräfte der Bundespolizei und aus anderen Bundesländern. Grund für das Großaufgebot waren neben dem Hansa Rostock Spiel der Wahlkampfabschluss der AfD und die damit verbundene Demonstrationen in der Innenstadt. Zwei linke Vereine stellten sich der Partei entgegen und mobilisieren laut Angaben der Polizei 1.700 Demonstranten. Bis auf einen gezündeten Rauchtopf habe es jedoch keine Zwischenfälle gegeben. Die Demonstration lief unter dem Motto "Solidarität statt Ausgrenzung". Am Wahlkampfabschluss der AfD sollen 150 Menschen teilgenommen haben.

Die Polizei war zugleich wegen des Drittliga-Spiels zwischen Hansa Rostock und Dynamo Dresden im Einsatz. Nicht nur waren in der Innenstadt und rund um das Ostseestadion viele Straßen gesperrt, auch die Anreise der mehr als 26.000 Fußballfans wurde durch die fast vollständige Sperrung des Hauptbahnhofs erschwert. Das befürchtete Verkehrschaos sei jedoch ausgeblieben, sagte die Polizeisprecherin.

Weitere Informationen Nach Fankrawallen - Hansa Rostock gewinnt gegen Dynamo Dresden Mit 1:0 entscheiden die Mecklenburger die Partie für sich. In der Halbzeit gab es schwere Ausschreitungen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 22.02.2025 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock